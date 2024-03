Calcio, il Como domani – lunedì 1° aprile alle 15 – ospita il SudTirol reduce dalla vittoria per 3-0 contro la Cremonese. Ad accompagnare la partita le limitazioni al traffico che riguarderanno la zona dello stadio Sinigaglia.

I provvedimenti scatteranno a partire dalle 8 di domani e riguarderanno il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie: via Sinigaglia, viale Puecher, viale Vittorio Veneto, largo Borgonovo, piazzale Somaini, viale Masia, via Garibaldi, via Vacchi e via Martinelli.

Nell’ordinanza della polizia locale di Como si legge inoltre che sempre a partire dalle 8 di domani sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Rosselli, da via Recchi a piazzale Santa Teresa e il doppio senso di circolazione esclusivamente per i residenti lungo viale Masia nel tratto compreso tra viale Rosselli e via Sinigaglia.

Stop al passaggio di pedoni tra l’area dei giardini a lago e viale Vittorio Veneto e largo Borgonovo.