(ANSA) – LA SPEZIA, 31 MAR – Una nuova chiusura per la strada provinciale 25 a Sesta Godano, che mette in comunicazione Liguria e Toscana attraversando l’Alta Val di Vara. Da questa mattina un movimento del pendìo sovrastante la strada ha portato detriti a occupare parte della carreggiata, rendendo necessaria l’interdizione al traffico in località Orneto. "La situazione lungo le nostre strade provinciali presenta alcune criticità evidenti che le condizioni meteo accentuano – spiega il presidente Pierluigi Peracchini -. In questi giorni abbiamo attivato tutte le risorse possibili per dare risposte al territorio. Anche in queste ore il nostro personale, in coordinamento con i Comuni, è in servizio e nel caso di Sesta Godano si sta già programmando un piano di risoluzione". La strada è interessata da chiusure continue, in occasione di eventi meteorologici significativi, almeno dal 2018. Negli ultimi giorni la Provincia della Spezia segnala oltre trenta interventi per caduta di sassi e terriccio, taglio di rami e alberi pericolanti, e svuotamento delle cunette nelle strade dell’entroterra. (ANSA).