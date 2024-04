Gara internazionale di greco antico, quaranta delegazioni con 100 studenti, provenienti da ogni parte d’Italia, anche dal Comasco, e poi dal Belgio e dalla Grecia si sfideranno nella traduzione di un brano tratto dalla Repubblica di Platone. La competizione, giunta alla XI edizione, è organizzata dall’Associazione ex alunni del Liceo classico “Francesco Durante” di concerto con lo stesso istituto, la Città di Frattamaggiore, l’Istituto comprensivo Capasso – Mazzini e la delegazione frattese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica.

Gli studenti non residenti nella regione, arriveranno venerdì prossimo, mentre il secondo giorno, il 6 aprile, è dedicato alla competizione vera e propria, nella palestra del liceo “Durante”; domenica mattina 7 aprile una qualificata giuria, composta da docenti universitari e di lettere classiche assegnerà al vincitore il premio di euro 700,00, offerto dall’avvocato Michele Dulvi Corcione, in memoria della madre professoressa Rosita Pannone.

Alla gara – come detto – anche una delegazione comasca. Due studenti sono in partenza dal liceo Classico “Alessandro Volta” di Como che torna a partecipare alla competizione dopo la vittoria dello scorso anno. Ad accompagnarli sarà ancora una volta la professoressa Ornella Marelli, referente del progetto.

“I ragazzi vanno per divertirsi, per condividere una passione, per costruire amicizie, il clima è molto bello” ha detto il dirigente scolastico Angelo Valtorta che non nega la soddisfazione per i risultati ottenuti dagli alunni del “Volta” l’anno scorso e in passato.

Il liceo cittadino, intanto, guarda già al prossimo anno. “Le sezioni di Scientifico vedono un incremento delle iscrizioni mentre il Classico ha registrato una lieve flessione, come nel resto della Regione – spiega ancora Valtorta – per questo è in corso un ragionamento più ampio su come proporre il Classico alle nuove generazioni”. Il liceo cittadino complessivamente il prossimo scolastico confermerà 43 classi per un migliaio di studenti.