Gara di alto rilievo, e quindi arbitro internazionale per Catanzaro-Como. L’incontro di sabato prossimo (ore 16.15) allo stadio Ceravolo è stato affidato a Marco Di Bello di Brindisi. I numeri del fischietto pugliese: Di Bello ha fischiato in 160 partite in serie A, 66 in serie B e 10 nella Coppa Italia. Con la sua direzione sono state registrate 97 vittorie per le formazioni di casa, 58 pareggi e 81 affermazioni per le compagini impegnate in trasferta. Con Di Bello in questa stagione il Como si è imposto per 3-0 in trasferta a Cittadella.