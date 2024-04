Momenti di scompiglio intorno alle 17.30 in via Domenico Fontana, a due passi da piazza Cavour a Como. Una ragazza, poco più che ventenne, girava seminuda tra le vie del centro, in evidente stato di alterazione psicofisica. La giovane, studentessa americana in Italia, è stata prima fermata dai militari dell’esercito in servizio di pattugliamento nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. Subito dopo l’intervento anche di una pattuglia della Polizia Locale, che ha cercato di tranquillizzare la giovane. La ragazza però ha continuato a urlare, tirando calci e pugni agli agenti. Diversi i passanti che si sono fermati per controllare cosa stesse succedendo.

Sul posto anche gli operatori del 118, allertati dalle forze dell’ordine. Ci sono voluti almeno otto persone per immobilizzare e far salire la ragazza sull’ambulanza. Alla fine la ventenne è stata portata in codice giallo all’Ospedale Sant’Anna.