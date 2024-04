È stata inaugurata questa mattina la nuova Sala Somaini, sede dello Spazio Famiglia di Cantù, dopo lavori di riqualificazione di circa 185 mila euro. Una sala destinata a ospitare i progetti avviati da Edu_Ca Educare in Comune, come Dispositivo di Vicinanza Solidale, in collaborazione con l’associazione La Soglia, e Restiamo Insieme – Sport all Inclusive.

“Questo spazio recuperato – afferma il sindaco Alice Galbiati – è dedicato interamente alla famiglia, con l’obiettivo di promuovere azioni capaci di fornire ai genitori il supporto necessario ad affrontare le sfide che possono incontrare nel percorso di crescita dei loro figli”.

Sala Somaini diventa il centro della rete sociale ed educativa del territorio, offrendo spazi per l’informazione e l’orientamento. In programma anche la collocazione di ulteriori servizi, quali lo sportello psicologico, di consulenza legale ed educativa. Nel pomeriggio, la sala sarà punto di incontro e la sera sarà aperta a gruppi di cittadini.

“Questo spazio sarà un’antenna per raccogliere i bisogni dei cittadini – afferma l’assessore ai Servizi Sociali, Isabella Girgi – un punto di ascolto e di sostegno per le famiglie, un luogo in costante evoluzione per rispondere alle mutevoli esigenze della società”.

Già fissati i primi appuntamenti, anche se la sala diventerà completamente operativa da settembre. Sabato 13 aprile alle ore 14.30 è stato programmato un incontro sulla povertà educativa, sul disagio giovanile e sulla genitorialità positiva con il dottore Michele Marmo, seguito da una lettura animata per bambini.

“Nel nostro programma di mandato – dichiara il consigliere comunale Gabriele Maspero – avevamo in mente uno sportello famiglia: abbiamo addirittura creato una casa”.