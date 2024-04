Nuove tariffe della sosta a Como, domani scattano i nuovi aumenti nella zona rossa, l’area attorno alle mura cittadine. Si tratta di viale Varese, viale Lecco, via Foscolo, via Dante Alighieri e ancora via Monti.

Intanto sabato mattina sono diventati a pagamento i posteggi lungo la tangenziale, e precisamente quelli che si trovano davanti al Synlab. Il parcometro aggiornato con le nuove tariffe era già stato installato mercoledì in attesa delle strisce blu. Sempre nella mattinata di sabato è stato attivato il parcometro con le nuove tariffe che rientrano nella zona verde, un euro l’ora e 5 euro tutto il giorno, e che comprende l’asse della tangenziale, il parcheggio della Ticosa, il parcheggio di via Bellinzona e viale Aldo Moro.

Prosegue dunque il lavoro di adeguamento dei parcometri alle nuove tariffe, volute dall’amministrazione comunale, da parte di Como Servizi Urbani, la società che ha in gestione i parcheggi. Nella giornata di oggi è scattata l’introduzione della tariffa oraria blu (un euro l’ora) nelle vie Mentana, Sirtori, Giulini e ancora piazzale Gerbetto, via Ciceri, via Carloni, via Italia Libera e via Torriani. Si tratta dell’area appena fuori le mura cittadine. In questo caso la tariffa resta invariata ad eccezione di piazzale Gerbetto dove prima delle nuove tariffe si pagava un euro per l’intera giornata, ora invece si pagherà un euro l’ora.

Domani – 9 aprile – sarà la volta dell’adeguamento alle nuove tariffe nella zona rossa. Si tratta dell’area dove l’aumento è più consistente e che comprende diverse vie attorno al centro cittadino. A partire dal girone con viale Varese e viale Lecco per passare alle vie Pessina, Santo Garovaglio e Piazza del Popolo. In questo caso la tariffa oraria passa da un euro a due.

Nelle giornate del 10 e 11 aprile verrà completato l’adeguamento della zona a tariffa azzurra, che comprende via Anzani, piazza San Rocco, via Brogeda, via Alciato, via Crispi e ancora piazzale Anna Frank e via dei Mille e dove sostanzialmente non cambia il pagamento: oggi nei parcheggi dell’area si paga 50 centesimi la prima ora e un euro le successive. La nuova tariffa prevede lo stesso costo ma la sosta sarà gratuita nei giorni festivi.

Il piano di adeguamento dei parcometri alle nuove tariffe terminerà entro la fine del mese e precisamente il 23 aprile.