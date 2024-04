Oltre 28mila veicoli in transito sulla Statale Regina nel weekend. Numeri da piena stagione per la Tremezzina. I dati più alti nella giornata di domenica con 14.305 mezzi, 13.854 sabato. Dati in crescita rispetto alle scorse settimane. E destinati a salire nelle prossime con i ponti di primavera alle porte.

Auto in coda sulla Regina in particolare nella fase del rientro, non la paralisi ma comunque una situazione di traffico intenso. I problemi in particolare all’altezza delle strettoie anche perché senza limitazioni in atto per i mezzi pesanti e i bus turistici, e senza movieri nel weekend, gli incroci sono ad alto rischio.

E proprio riguardo all’ordinanza anti caos, il territorio, che all’unanimità ha chiesto di ripeterla, attende con ansia di vedere la bozza del documento annunciata per mercoledì. Il 10 aprile, infatti, è prevista la riunione del tavolo di coordinamento che riunisce tutti gli attori coinvolti tra cui la stessa Anas. In quell’occasione dovrebbe arrivare il testo. Testo che quindi sarà condiviso e valutato per arrivare poi alla puntuale definizione in vista dei mesi clou del turismo sul Lario.

Era stato lo stesso prefetto di Como, Andrea Polichetti, a sollecitare Anas alla luce dei volumi di traffico già sostenuti sulla arteria. “Non si può aspettare oltre” aveva detto e la conferma è arrivata puntuale con i numeri dell’ultimo fine settimana segnato da temperature quasi estive. L’impianto di base del documento non cambierà ma saranno affinati i termini poi contestati dal Tar per evitare ricorsi come accaduto lo scorso anno.