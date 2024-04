Una vittoria che consente alla Pallacanestro Cantù di guardare con più tranquillità alla prossime partite e alla fase decisiva del campionato. La formazione brianzola si è rifatta dopo la sconfitta in Coppa Italia e con una grande prova ha vinto a Forlì con il punteggio di 67-77.

Una affermazione importante per il morale e sopratutto per la classifica. Grazie a questo successo, infatti, i biancoblù si sono assicurati matematicamente la seconda piazza nel tabellone oro dei play-off, in cui proprio Forlì sarà la testa di serie. Quindi un segnale importante a quelli che potrebbero essere i contendenti per un posto in serie A.

“Era una partita importante per noi, perché avevamo bisogno dei due punti per blindare il secondo posto” ha detto alla fine Devis Cagnardi, allenatore dei canturini. “Oltre che dei due punti, avevamo bisogno anche di una prestazione solida. Siamo riusciti a giocare una partita come volevamo sia fisicamente che mentalmente. Sono contento per i miei giocatori, si meritavano una vittoria così. Ci dà fiducia, premia il lavoro che abbiamo fatto e così usciamo definitivamente da una piccola crisi nella quale solamente noi ci eravamo messi. Adesso c’è da mettere la testa sull’ultima partita in casa con Udine e poi si inizia con la girandola dei play-off”.