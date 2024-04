Prosegue la mobilitazione del Comitato genitori costituito dopo l’annuncio del Comune di voler chiudere gli asili nido Magnolia di via Passeri in centro città e Coccinella a Monte Olimpino. In vista del termine ultimo per le iscrizioni ai nidi fissato per domani, domenica 14 aprile, i rappresentanti del comitato fanno sapere che “alcuni genitori hanno manifestato un vivo interesse nell’iscrizione dei propri figli” a questi due nidi, entrambi gestiti dal Comune, per l’anno scolastico 2024/25.

Un interesse formalizzato attraverso la presentazione, al 12 aprile, di 21 domande, 15 relative al nido Magnolia e 6 al nido Coccinella.

Per quanto riguarda la struttura di via Passeri, che secondo le intenzioni dell’amministrazione dovrebbe chiudere entro giugno 2024, i genitori prospettano che per settembre, se il nido non dovesse cessare la propria attività, dovrebbero essere presenti 13 bambini attualmente iscritti che proseguirebbero il proprio percorso, 2 bambini che continuerebbero senza bisogno di accedere anticipatamente alla scuola materna e 15 bambini per i quali è stata richiesta l’iscrizione. Si tratterebbe per ora di un totale di 30 bambini.

I genitori intendono così mostrare all’amministrazione come le richieste per queste due strutture destinate a chiudere non mancherebbero. L’intento è quello di chiedere un passo indietro alla giunta, che però, come ha dimostrato più volte, sarebbe ferma sulla sua decisione.

Intanto, continua la raccolta firme contro la chiusura dei due nidi in diversi punti della città, tra cui la sede Uil di via Torriani.