Ultime settimane di lavori sull’A9 Lainate Como Chiasso e nuovi provvedimenti annunciati da Autostrade per gli orari notturni per lavori di manutenzione e per la sostituzione delle barriere di sicurezza.

Per un intervento di competenza di Pedemontana, dalle 21 di domani, lunedì 15 aprile alle 6 di martedì 16, per chi proviene da Lainate e da Como, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A36 Pedemontana Lombarda, in direzione Cassano Magnago/A8 Milano-Varese.

Per lavori di manutenzione, dalle 22 di domani alle 5 di martedì 16, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo sud e Como Centro, verso il confine italo-svizzero. Saranno chiuse le entrate di Lomazzo nord e Fino Mornasco in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate. Inoltre, sarà chiuso il ramo che dalla A59 Tangenziale di Como immette sulla A9, verso Chiasso. Nella stessa notte, ma con orario 21-5, sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”.

Per ulteriori lavori di manutenzione dalle 22 di martedì 16 alle 5 di mercoledì 17 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Lomazzo nord, verso Lainate e resterà chiuso il ramo di allacciamento che dalla A59 immette sulla A9, verso Lainate. Sarà chiusa la stazione di Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. Nella stessa notte, ma con orario 21-5, sarà chiusa anche l’area di servizio “Lario ovest”.

Limitazioni sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso anche per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza.

Sulla A8, nelle due notti di domani e di martedì 16, dalle 21 alle 5 sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita per chi proviene da Varese. Sulla A8, dalle 21 di giovedì 18 alle 5 di venerdì 19 sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in uscita per chi proviene da Como.