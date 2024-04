In Corte d’Appello a Brescia al via la seconda udienza per la richiesta di revisione del processo della strage di Erba dell’11 dicembre 2006. In aula Olindo Romano e Rosa Bazzi, i coniugi condannati all’ergastolo per il massacro, che già dalla prima udienza hanno scelto di non essere ripresi.

Folla anche per questa seconda udienza per entrare in tribunale per assistere dal pubblico al processo.

Oggi i protagonisti saranno i difensori di Olindo e Rosa. Previsti quattro interventi dei componenti del pool di legali che assiste i coniugi. Il primo difensore a prendere la parola è Nico d’Ascola.