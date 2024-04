Alessandro Prontera, della sezione Aia di Bologna, è stato designato per dirigere la partita tra FeralpiSalò e Como. Il match è in calendario sabato alle 14 allo stadio Garilli ed è valido per la 34esima giornata di serie B. Originario di Tricase, in Salento, Prontera in questa stagione è alla sua “prima” sia con il Como che con la compagine bresciana. Nel torneo 2022-2023 fu in campo per Parma-Como (1-0), nel campionato 2021-2022 ha invece fischiato in Como-Cosenza (2-1) e in Como-Monza (2-0).