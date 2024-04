Immobili abbandonati a Como trasformati in rifugio per senzatetto, nuovo caso nel capoluogo lariano. La polizia di Stato ha denunciato per invasione di terreni due tunisini di 20 e 23 anni, sorpresi a bivaccare in uno stabile di via San Bernardino da Siena di proprietà del Comune di Como.

Una volante ha fatto un controllo nello stabile dopo numerose segnalazioni di un via vai di persone nell’edificio. In una stanza sistemata per dormire, i poliziotti hanno trovato i due immigrati, che non avevano i documenti e sono stati portati in questura. Il 20enne è risultato regolare e richiedente asilo, il 23enne era già stato denunciato per soggiorno illegale in Italia. E’ stato accompagnato al centro per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo.