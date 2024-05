Turismo estivo e collegamenti sulla statale Regina. Asf Autolinee, l’azienda di trasporto pubblico a Como e provincia, potenzia l’offerta di mezzi in vista dell’importante afflusso di turisti sul territorio. Due le novità che entreranno in vigore a partire dal 9 giugno: il potenziamento delle linee C10 e C30, le direttrici delle due sponde del lago e il lancio della nuova linea C25 (Como Lago-Argegno).

Le nuove misure sono state discusse nelle scorse ore con Provincia di Como, ASF Autolinee e l’Agenzia Tpl Como-Lecco-Varese.

La nuova linea C25 Como-Argegno

La nuova linea C25 che come detto collegherà Como ad Argegno percorrerà la strada bassa, via Lago con partenza da Como San Giovanni e proseguendo poi per Cernobbio – Moltrasio (pontile) – Carate (pontile) – Laglio (piazza Riva) – Torriggia – Brienno (paese) e infine Argegno (capolinea piazza Roma). Il servizio sarà effettuato con vetture idonee, con lunghezza massima di 9.2 metri e sarà attivo tutto l‘anno. La novità è il servizio anche nei festivi (ora inesistente nella via bassa), e sarà rinforzato il venerdì, il sabato e la domenica con un servizio serale che sostituisce quello organizzato negli anni precedenti da alcuni Comuni in forma privata, con partenze serali fino a mezzanotte.

In termini numerici, ci sarà un incremento dell’offerta annua di oltre 116 mila km e consentirà una miglior distribuzione e separazione dei carichi dei passeggeri.

Potenziamento delle linee C10 e C30

Altra novità il potenziamento delle linee C10 e C30 che prevede una linea su gomma con orari coordinati con il sistema ferroviario regionale. Nel caso specifico, la C10 è interessata dalle stazioni ferroviarie di Como Lago, Como San Giovanni e Colico. Verrà inoltre rafforzata la tratta Menaggio-Argegno nel periodo serale estivo, grazie a mezzi integrati nella C10. Stessa soluzione ipotizzata anche per la linea C30 che vede un incremento di mezzi nel periodo estivo e nei festivi.

“Con questo primo passo, ASF Autolinee andrà a servire più puntualmente i turisti percorrendo la via panoramica del lago, ma sarà anche utile, a chi si muove da Menaggio, per raggiungere il luogo di lavoro e studio con una linea più diretta che evita eventuali perturbazioni che possono esserci durante il percorso – spiega – Massimo Saverio Bertazzoli, amministratore delegato Asf Autolinee – In generale, aumenterà l’offerta di posti a sedere e, di conseguenza, la possibilità di un viaggio più confortevole”.