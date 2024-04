(ANSA) – GENOVA, 29 APR – Per la valutazione di impatto ambientale sul trasferimento della nave rigassificatrice Golar Tundra da Piombino a Vado Ligure (Savona) "mi auguro che il ministero dell’Ambiente si prenda il tempo necessario, il minimo indispensabile ma necessario e che la pronuncia fughi finalmente tutte le voci, vocine, spifferi malevoli, che avvelenano un dibattito che non ha senso di esistere". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commissario di governo per il trasferimento della nave rigassificatrice Golar Tundra da Piombino a Vado Ligure, a margine di una visita istituzionale a bordo della nave rigassificatrice Olt offshore Fsru ‘Toscana’, in corso di manutenzione straordinaria ai cantieri San Giorgio del porto di Genova. "Mi auguro che le stesse persone, soprattutto rappresentanti delle istituzioni che si devono fidare delle istituzioni repubblicane, quindi di tutti gli organi di garanzia, una volta letti i pareri, se saranno positivi, ne prendano atto con la leale collaborazione, l’onore e il rispetto che le leggi italiane attribuiscono a ogni pubblico funzionario", evidenzia Toti. "La nave rigassificatrice a Genova per lavori è diversa da quella che è possibile arrivi in Liguria: – spiega – dico ‘possibile’ perché stiamo aspettando l’esito della Via dal ministero dell’Ambiente, da cui dipendono le tempistiche e sarebbe ingiusto esprimerci prima che tecnici ed esperti abbiamo detto la loro. È una procedura complessa, si esprimeranno tantissimi enti molto importanti, dall’Ispra, che è la massima istituzione nelle valutazioni di impatto ambientale, all’Istituto superiore di sanità, dalle capitanerie di porto ai vigili del fuoco e molti altri". (ANSA).