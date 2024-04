(ANSA) – MILANO, 30 APR – Il ‘presente’ per tre volte e poi il saluto romano. E’ terminato così, ieri sera a Milano e come ogni anno, il corteo per Sergio Ramelli, lo studente del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da un gruppo di estremisti della sinistra parlamentare. All’iniziativa – una fiaccolata – hanno partecipato militanti di CasaPound, Lealtà e Azione, Forza nuova, Rete dei patrioti. Polizia e carabinieri li hanno monitorati lungo il percorso – da piazzale Gorini a via Paladini, dove si trova la targa e un murale dedicati a Ramelli – senza rilevare problemi di ordine pubblico o momenti di tensione. La Questura, che ha coordinato i controlli interforze, ha quantificato i partecipanti in circa 1.500. Nel pomeriggio a Milano era stato ricordato anche Enrico Pedenovi, il consigliere provinciale del Movimento sociale ucciso in un agguato nel 1976 in viale Lombardia, dove ogni anno avviene la commemorazione. (ANSA).