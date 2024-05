Incidente stradale alle 6 di questa mattina a Como. Per cause ancora da chiarire, un autotreno si è incastrato sullo spartitraffico della rotonda di via Varesina, in direzione autostrada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Como.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza il transito è stato deviato sempre sulla via Varesina in direzione centro Como. Non si segnalano feriti.