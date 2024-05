Incendio questa mattina intorno alle 7.45 all’ospedale Valduce di Como. Per cause in fase di accertamento, le fiamme sarebbero divampate da un quadro elettrico all’interno di un locale tecnico container adibito a locale compressore di aria medicale e situato in via Santo Garovaglio.

Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio per le operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza.

Sono in corso le valutazioni per il ripristino della funzionalità degli impianti.