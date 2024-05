Si definisce una fabbrica delle idee, perchè la politica – spiegano i fondatori – non è solo per gli addetti ai lavori. A due anni dalla costituzione l’associazione Prospettiva 2023 fa un bilancio dell’esperienza di partecipazione civica nella vita politica, sociale e culturale della città di Arese, comune del Milanese a due passi dalla provincia di Como. Una realtà cresciuta nel tempo e che porta avanti i temi caldi del territorio partendo da quella cittadinanza attiva che vuole mettersi in gioco e – soprattutto – guardare al futuro.

E’ tempo, dunque, di primi bilanci, l’occasione si presenta il 10 maggio con l’iniziativa “2 anni vissuti in Prospettiva…”, organizzata dalle 19 alla Casa delle Associazioni di via dei Platani ad Arese. Un momento per una prima restituzione dei gruppi di lavoro e per chiedersi se la forma dell’associazione è sufficiente o bisogna guardare oltre.