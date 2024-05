(ANSA) – CAGLIARI, 09 MAG – Nessun sostegno ufficiale di Azione per i candidati sindaco di entrambi gli schieramenti a Cagliari. Ma chi vorrà si potrà candidare nelle liste civiche che sostengono i diversi aspiranti primi cittadini. Il segretario regionale di Azione, Giuseppe Luigi Cucca, interviene in merito alle vicende sulla partecipazione del partito alle amministrative nel capoluogo. "Dopo che il cosiddetto Campo Largo, quello che ad Alghero ha accolto le liste di Antonello Peru, aveva comunicato che a Cagliari non era disponibile ad ammettere i partiti che alle elezioni regionali non avevano appoggiato la candidata Todde, Azione Sardegna, di concerto con la dirigenza nazionale, ha stabilito di non presentare una lista con simbolo di partito, di non sostenere ufficialmente alcun candidato a sindaco e di lasciare liberi i propri iscritti di candidarsi in una o più liste civiche che partecipano alle elezioni – spiega in una nota Cucca – Questo è ciò che è accaduto. Qualsiasi lettura differente è frutto di mistificazioni e strumentalizzazioni da parte di coloro che tentano di indebolire Azione Sardegna, che invece conferma di condividere la linea della dirigenza nazionale del partito, che è giustamente impegnata innanzitutto nella storica e cruciale campagna per le elezioni europee". (ANSA).