Cantiere dei giardini a lago di Como, dopo le demolizioni partono gli interventi. A metà giugno dovrebbero iniziare i lavori per la realizzazione della battery. Si tratta di un nuovo edificio che nel progetto è indicato come luogo polifunzionale che comprenderà un piccolo bar, una biblioteca che ospiterà la storia dei giardini a lago e del Tempio Voltiano e anche uno showroom che potrebbe essere utilizzato per diverse funzioni tra cui anche quella di infopoint.

I lavori sono stati affidati lo scorso 15 febbraio. Il progetto prevede la realizzazione di un parco tematico con un’area dedicata ai bambini che vedrà il recupero dei giochi esistenti che saranno restaurati, poi uno spazio per il fitness che costituirà una cerniera tra i giardini e la zona stadio e inoltre un’area museale dove saranno recuperati alcuni elementi storici preseti nell’area dei giardini.

“Fino ad ora gli interventi hanno riguardato demolizioni, della zona dove si trovavano i bagni, di parte della pavimentazione e ancora della fontana – ha spiegato Gianni Artuso, architetto e direttore dei lavori – Attendiamo che la società che sta intervenendo sulle tubazioni concluda le operazioni così da partire, verosimilmente, a metà giugno con i primi interventi per la realizzazione della battery”.

Inoltre a breve gli operai potrebbero concentrarsi sulle lavorazioni previste nella zona dei giardini vicina allo stadio Sinigaglia. Si tratta – come da progetto – dell’area fitness in cui verrà creato un percorso vita e attività all’aperto. “Stiamo verificando con l’amministrazione comunale se far partire i lavori nell’area a campionato di calcio chiuso – ha detto ancora Artuso – Iniziando ora i lavori l’area potrebbe essere pronta per la metà di agosto”.

Nel progetto sono previsti inoltre interventi sulle aree verdi, l’abbattimento di alberi e siepi e l’inserimento di nuove essenze. Infine secondo il cronoprogramma – se non si verificheranno nuovi intoppi – gli interventi dovrebbero durare un anno.