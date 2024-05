Convinto di aver aperto la porta al corriere, ha ritirato il pacco che aspettava, in arrivo dalla Spagna. Della consegna in realtà si erano occupati i baschi verdi della guardia di finanza di Como, che avevano intercettato il carico proveniente da Malaga e contenente 10 chilogrammi di marijuana. Il destinatario, un albanese residente a Legnano, è stato arrestato.

L’operazione delle fiamme gialle è nata da un controllo effettuato nei giorni scorsi ad Appiano Gentile. I baschi verdi avevano fermato un’auto con targa spagnola con a bordo un croato e due spagnoli. Insospettiti dal loro nervosismo e dalla mancanza di bagagli, i finanzieri avevano approfondito gli accertamenti e avevano scoperto e sequestrato 10 grammi di sostanza stupefacente e quasi 30mila euro in contanti. Nella vettura, i militari avevano notato anche una ricevuta relativa a una spedizione di un pacco proveniente da Malaga con destinazione Legnano.

Sospettando che il pacco potesse contenere droga, i finanzieri hanno informato la procura e avviato le indagini, identificando il destinatario. Le fiamme gialle hanno intercettato la spedizione in arrivo in Italia. Nei magazzini del corriere, dopo aver accertato, con le unità cinofile, la presenza della sostanza stupefacente, hanno aperto il carico, che conteneva 10 chilogrammi di marijuana.

Il passaggio successivo è stata la consegna controllata. I finanzieri si sono sostituiti al corriere e hanno portato il pacco a destinazione, a Legnano. Quando il destinatario ha accettato il carico, i militari delle fiamme gialle si sono qualificati e hanno arrestato l’uomo. Nella sua abitazione sono stati trovati e sequestrati 20 grammi di droga già suddivisi in bustine e pronti per la vendita, oltre al materiale per il confezionamento, una bilancia digitale, un’agenda, uno smartphone, due sim card e 300 euro in contanti. L’albanese è stato portato in carcere a Busto Arsizio.