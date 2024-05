Incendio in un compattatore di rifiuti a Mariano Comense. Soccorso per una intossicazione da fumo un uomo di 47 anni, che fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. Il rogo è divampato nel tardo pomeriggio per cause ancora in fase di accertamento in via Alla Valle, all’azienda Colombo.

Per spegnere le fiamme, che hanno interessato anche materiali ingombranti, sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco.

A Mariano anche i carabinieri e i tecnici dell’Arpa per valutare eventuali situazioni di rischio. La colonna di fumo era visibile anche a notevole distanza.