Dopo il clamore e la ribalta nazionale e internazionale per la villa acquistata dai Ferragnez a Pognana Lario ora il piccolo paese affacciato sul Lago di Como torna sotto ai riflettori perché la super villa sarebbe già in vendita. A darne notizia per prima la giornalista Selvaggia Lucarelli in una storia su Instagram in cui mostra l’annuncio immobiliare.

L’acquisto, e il relativo fermento sul Lario, risale a circa un anno fa. L’estate scorsa in più di un’occasione la stessa Chiara Ferragni aveva mostrato la lussuosa dimora sui social, ribattezzata Villla Matilda in onore della storica cagnolina che morì proprio in quel periodo dell’imprenditrice digitale. Facendo vedere la piscina affacciata sul lago e gli interni curati nei minimi dettagli. Ora però con la separazione della coppia sembra proprio che la villa sia destinata a ad altri. Per l’immobile l’investimento fu di circa 5 milioni di euro, ora la trattativa è riservata. Una notizia che oggi come allora in un paese di meno di 700 abitanti destò curiosità. E già la stampa parlava di effetto Ferragnez per il piccolo comune come fu George Clooney per Laglio.

350 metri quadrati distribuiti su tre piani, la casa è accessibile via lago – e come detto – ha una piscina a sfioro. La famiglia aveva fatto più volte tappa nella nuova proprietà appena finiti i lavori svelando ai follower che quella casa “era un sogno che si avverava”. Un sogno che però ora con la separazione della coppia sembra destinato a diventare un lontano ricordo.