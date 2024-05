I lavori in via Borgo Vico – una delle principali strade di accesso a Como, che se viene chiusa blocca il traffico in città – non sono più rinviabili.

E – contrariamente a quanto era emerso nei giorni scorsi – potrebbero iniziare già in estate.

Ipotesi che il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, aveva inizialmente escluso, immaginando che nel pieno della stagione turistica un cantiere nella strada che collega la città alla sponda occidentale del lago sarebbe disastroso, dal punto di vista del traffico.

Dopo un’analisi più approfondita, però, si è arrivati alla conclusione che l’impatto del cantiere in autunno – con la sovrapposizione della fine della stagione turistica al traffico ordinario di scuole e lavoro – sarebbe ancora più violento.

E’ stato quindi lo stesso sindaco Rapinese, a margine di una conferenza in Comune, ad annunciare oggi che tecnici e uffici stanno valutando l’apertura del cantiere in via Borgovico in estate, appena dopo la fine delle scuole.

I lavori, come detto, non sono più rinviabili. In via Borgo Vico deve essere rifatta la rete dell’acquedotto. L’intervento non era più stato riprogrammato dopo che nell’estate del 2021 la vecchia amministrazione l’aveva avviato e subito sospeso a causa delle pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina.