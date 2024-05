Oggi poco dopo le 15 in una palazzina in via San Gottardo a Lugano è scoppiato un incendio. Secondo una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, le fiamme hanno preso avvio nell’atrio di un appartamento al terzo piano. A titolo precauzionale si è resa necessaria l’allontanamento delle persone presenti al terzo, quarto e quinto piano dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i pompieri di Lugano.

Per facilitare le operazioni di spegnimento la strada è stata chiusa e successivamente riaperta. Tre persone sono state sottoposte a controlli medici. L’inquilina dell’appartamento ha riportato un’intossicazione da fumo ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale per accertamenti.