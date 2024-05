Oggi, a ComoNExT Innovation Hub di Lomazzo, la XV Giornata dell’Innovazione, un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con ComoNExT per stimolare giovani e imprese sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione. A collaborare anche partner istituzionali come il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, il CNR-STIIMA sede di Lecco e il Consorzio Dintec per l’Innovazione Tecnologica, con il supporto di imprese e organizzazioni.

Si tratta dell’evento conclusivo del “Premio Innovazione Idea Impresa”, che l’Ente camerale rivolge ogni anno agli studenti delle scuole superiori delle province di Como e Lecco. Ragazzi e ragazze partecipano ad un percorso formativo lungo l’intero anno scolastico e lavorano in squadre per sviluppare idee innovative.

Quest’anno hanno partecipato 17 squadre provenienti da 7 istituti delle province di Como e Lecco. Il tema dell’edizione dal titolo “RECHARGE” ha invitato gli studenti a sviluppare progetti per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, la fame, la povertà e le disuguaglianze.

Il primo premio è stato assegnato alla squadra SG Somaschi dell’istituto CFP Padri Somaschi di Como con il progetto GHOST VISION, un dispositivo che aiuta le persone con disabilità visive a muoversi autonomamente attraverso sensori che avvisano della presenza di ostacoli. Al secondo posto la squadra Sei in prova dell’istituto ISS Rota di Calolziocorte con il progetto SIMPLESIT, per trasformare i banchi a rotelle inutilizzati in panchine. Il terzo premio è ancora comasco. È stato assegnato alla squadra LOCKER SOLIDALE dell’istituto Jean Monnet di Mariano Comense che ha portato un progetto di armadietti elettronici per la distribuzione di cibo ai bisognosi, posizionati in punti strategici della città.

Oltre 12 mila euro il valore complessivo dei premi assegnati nell’edizione di questo anno. A quelli messi a disposizione dalla Camera di Commercio si aggiungono il premio Creattività Moretti, il premio Nuovo di Nuovo e i premi Lario In. Premiati oggi anche i vincitori del Concorso di Idee per la creazione del marchio rappresentativo dei servizi di Orientamento al lavoro e alle professioni della Camera di Commercio.

Tutti i progetti grafici partecipanti al Concorso di Idee verranno esposti in una mostra itinerante presso le due sedi camerali a Como e a Lecco nei prossimi mesi.