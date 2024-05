La linea 4 del bus del trasporto pubblico si trasforma e la città di Como ha per la prima volta un percorso “ad anello”. Il nuovo tragitto, pensato per i residenti ma anche per i turisti, è stato presentato oggi da Asf Autolinee, Comune e Agenzia del Trasporto Pubblico Locale e partirà domenica 9 giugno, con l’entrata in vigore dell’orario estivo.

La nuova linea 4 risponde soprattutto all’esigenza di un interscambio con i bus turistici che sostano in viale Innocenzo, con l’idea di riportare i turisti sui mezzi, dal centro storico. Inoltre, si tratta di una linea circolare che tocca i principali punti cittadini: stazione San Giovanni, Sant’Abbondio, Cimitero Monumentale, Viale Battisti, Viale Lecco e, dopo la salita a Camnago Volta, discesa verso piazza del Popolo e il lungolago.

“E’ una svolta epocale per la mobilità a Como – ha detto il sindaco, Alessandro Rapinese – Colma una lacuna storica e ora non ci sono più scuse per utilizzare il mezzo privato in città”.

Rispetto all’attuale linea 4, la nuova percorrerà circa 1.100 chilometri in più all’anno, ma senza incrementi di turni e mezzi utilizzati. Massimo Saverio Bertazzoli, amministratore delegato di Asf Autolinee, commenta: “Siamo in un periodo di grandi cambiamenti nel trasporto pubblico locale di Como e provincia: grazie alle azioni che stiamo portando avanti, come la riprogettazione delle linee, l’introduzione dei nuovi autobus elettrici, dei nuovi sistemi di pagamento contactless e dei nuovi servizi informativi avanzati, miglioreremo sempre più l’esperienza di viaggio dei nostri clienti, rispondendo in modo più puntuale alle crescenti esigenze di mobilità nella nostra città”. “In linea con il nostro impegno a fornire soluzioni di trasporto integrate e sostenibili, stiamo sviluppando una nuova proposta di rete in grado di servire sia i cittadini comaschi, sia l’esigenza di mobilità dei turisti – aggiunge – Grazie all’introduzione della prima linea circolare di Como, nonché alla nuova linea che servirà in modo diretto l’ospedale Sant’Anna e la stazione di Camerlata, si agevolerà sempre più l’interscambio tra le differenti modalità di trasporto ad oggi presenti sul territorio cittadino, permettendo ai cittadini comaschi di spostarsi agevolmente e fruire in modo più semplice dei diversi mezzi di trasporto presenti sul territorio, garantendo al tempo stesso un interscambio diretto con la mobilità richiesta oggi dai turisti che giungono da noi. Grazie a queste iniziative, inoltre, ridurremo alcuni tempi di attesa della rete urbana, incrementandone la capillarità territoriale”.