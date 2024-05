Tavolini abusivi in piazza, un locale che vende alimenti senza aver mai segnalato l’apertura dell’attività, ambulanti abusivi e auto per il noleggio con conducente irregolare. Raffica di sanzioni, sequestri e denunce degli agenti della polizia locale di Como, impegnati quotidianamente in servizi di controllo e prevenzione in città.

Gli agenti del settore amministrativo hanno effettuato un controllo in un negozio di alimentari in centro storico che non aveva mai presentato la documentazione necessaria per l’apertura dell’attività. Avviate le procedure per le sanzioni e per il recupero di tutte le tasse e i tributi non versati, oltre che per verificare che l’attività sia in regola. In materia di commercio, multa anche a un negoziante che non esponeva i prezzi. Scoperti e multati anche tre ambulanti abusivi che vendevano merci di vario genere in centro città.

I controlli sull’occupazione del suolo pubblico hanno portato a sanzionare un bar nella zona a traffico limitato che aveva allestito tavolini con 25 posti a sedere non autorizzati. Quattro locali invece sono stati multati per le insegne e la pubblicità abusive.

Tra le violazioni accertate dagli agenti della polizia locale anche un’auto adibita a noleggio con conducente non in regola con le norme del settore. Il veicolo è stato sottoposto a fermo ed è stata sospesa la carta di circolazione per un periodo ancora da calcolare tra 2 e 8 mesi.

Controlli anche sul fronte della sicurezza urbana. Gli agenti hanno segnalato alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti un uomo trovato in possesso di droga in via Milano. In via Brambilla, denunciato uno straniero che aveva forzato la portiera di un’auto in sosta e stava dormendo nella macchina. Denunciati infine due immigrati irregolari fermati nella zona della basilica del Crocifisso.