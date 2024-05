Era il 6 maggio scorso quando fuori da un a banca a Fino Mornasco andava in scena una rapina che aveva destato preoccupazione perché parte della scena era avvenuta sotto agli occhi dei cittadini. Un uomo con il volto coperto si era avvicinato ad un commerciante che doveva depositare l’incasso agli sportelli dell’istituto di credito. Il commerciante era stato aggredito con violenza e si era visto strappare di mano la busta con i contanti. La vittima aveva avuto però la prontezza di inseguire a piedi il malvivente aiutato anche da un barista della zona che aveva assistito alla scena. Il rapinatore nel tentativo di seminarli aveva esploso due colpi di pistola, probabilmente a salve, riuscendo a scappare. Nella fuga aveva però perso parte della refurtiva circa 20mila euro, recuperati poi dall’immediato intervento dei carabinieri di Fino Mornasco e restituiti al proprietario. Il rapinatore era comunque riuscito a portare via altri 20mila euro.



I militari in meno di un mese grazie ad una approfondita attività investigativa che ha portato ad analizzare le immagini della videosorveglianza (pubblica e privata) della zona, dopo aver incrociato le testimonianze raccolte e i rilievi scientifici su un veicolo usato per commettere una rapina sono risaliti ad un 54enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, e a denunciarlo per rapina in concorso. Le indagini proseguono perché quasi certamente c’era un complice ad aspettarlo che è riuscito a far perdere le proprie tracce.