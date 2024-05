Ruba capi di abbigliamento, arrestato dalla polizia di Stato un 34enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora e irregolare in Italia. L’uomo aveva preso di mira dei punti vendita di una catena di negozi di Como e di Montano Lucino. Il 34enne infatti aveva già effettuato altri colpi all’interno dei negozi di abbigliamento riuscendo sempre a scappare nonostante le denunce dei gestori delle due principali sedi di Como e di Montano Lucino, corredate anche di immagini dell’ignoto ladro.

Fino alla giornata di ieri, quando il 34enne, dopo aver colpito nel centro commerciale di Montano Lucino è stato notato sul marciapiede della stazione di Grandate da una dipendente del negozio che stava andando a casa. La donna ha avvisato il 112 e ha deciso di seguire l’uomo fornendo la descrizione alle volanti che una volta individuato lo hanno fatto scendere dal treno alla stazione di Como Borghi.

Portato in Questura il 34enne tunisino è stato trovato in possesso di una grande busta di plastica con all’interno capi di abbigliamento per un valore di 315 euro. Inoltre parte della merce aveva ancora applicate le placche antitaccheggio. Nel marsupio del 34enne gli agenti hanno inoltre trovato un grammo di eroina.

Il pm di turno ha dunque disposto l’arresto del 34enne. L’uomo è stato inoltre sanzionato per detenzione di droga e denunciato in stato di libertà per la violazione della legge sull’immigrazione in quanto irregolare sul territorio.