Nasce ufficialmente “il nuovo” Ospedale di Erba.

Si è ufficialmente concluso l’iter per la cessione del presidio Sacra Famiglia a Lifenet Healthcare, gruppo sanitario fondato a Milano nel 2018 e che attualmente conta oltre una decina di strutture in Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio.

Alla fine di un percorso iniziato lo scorso dicembre, il gruppo ha acquisito il 100% delle quote dell’ospedale, presente sul territorio di Erba dal lontano 1921. Cresciuto con il passare degli anni, oggi è una realtà che impiega più di 400 persone e dispone di 258 posti letto. Personale e posti letto sono sempre stati al centro dell’attenzione in questo passaggio.

“Siamo entusiasti di poter iniziare ad impegnarci per il rilancio di questo ospedale, che merita di riconquistare centralità per il territorio e per la Lombardia – ha dichiarato Nicola Bedin, amministratore delegato e fondatore di Lifenet Healthcare– vogliamo fare la differenza, lavorando intensamente per una nuova fase di crescita e di investimenti per fornire i servizi migliori possibili a tutti gli utenti”.

Nel contempo è stato reso noto il nome del nuovo direttore generale: si tratta di Vincenzo Trovato, 46 anni, nome già noto per aver svolto incarichi dirigenziali in ambito sanitario, sul territorio anche al Moriggia Pelascini di Gravedona.

“Sono felice di entrare a far parte di questa squadra – ha detto Trovato – che si prefigge un obiettivo importante come quello di fornire i migliori servizi ai pazienti e al territorio, rafforzando la struttura in un’ottica di continuo miglioramento”.

Infine è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: Nicola Bedin è il nuovo presidente e amministratore delegato, Mariacarlotta Rinaldini e Filippo Bartolucci sono i nuovi consiglieri.