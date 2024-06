La Pallacanestro Cantù perde Stefan Nikolic. Il giocatore ha rescisso il contratto e ha deciso di lasciare il club brianzolo dopo tre stagioni.

“La crescita di Stefan Nikolic nei tre anni a Cantù costituisce una garanzia della qualità del lavoro che abbiamo sviluppato in questo periodo insieme. – commenta Alessandro Santoro – È evidente che il richiamo di situazioni diverse rispetto al nostro campionato è sempre forte. Abbiamo fatto più del massimo sforzo per continuare a lavorare insieme, ma la scelta è stata diversa. Resta la soddisfazione dei suoi miglioramenti individuali, che credo gli abbiano aperto la prospettiva per una nuova esperienza”.

“Il Club – si legge in una nota della Pallacanestro Cantù – ringrazia Stefan per l’impegno profuso sul campo nelle tre stagioni trascorse in biancoblù e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.