Carugo, incendio in un capannone chiuso per ferie. E’ accaduto nel primo pomeriggio in via Manzoni. Sul luogo sono intervenuti sei mezzi dei vigili del fuoco. I pompieri intervenuti nell’azienda – che si occupa di pulitura di alluminio – hanno spento l’incendio che ha interessato una piccola porzione della struttura. Secondo una prima ipotesi l’incendio è stato innescato per cause elettriche. Non sono state coinvolte persone.