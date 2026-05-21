Civiglio, la strada riapre a senso unico: 51 giorni di pioggia, prorogato il termine del cantiere

Via dei Patrioti riapre oggi alle 12 con senso unico in direzione Civiglio. L’annuncio è arrivato ieri sera in consiglio comunale dall’assessore ad Ambiente e Protezione civile, Michele Cappelletti. Una riapertura parziale anticipata rispetto al cronoprogramma, che prevedeva il termine dei lavori al 2 giugno, per cercare di ridurre progressivamente i disagi per i residenti, alle prese ormai da due anni con le conseguenze sulla viabilità della frana del 16 maggio 2024.

Il cantiere, infatti, ha accumulato un ritardo e l’apertura completa della strada dovrà attendere ancora, come ha comunicato Cappelletti, che ha spiegato le motivazioni dello slittamento e ha dettato i nuovi tempi. “Il ritardo accumulato è legato principalmente alle condizioni metereologiche – ha dichiarato l’assessore – oltre che alla necessità di adeguare puntualmente alcune lavorazioni alle effettive caratteristiche geologiche del versante che sono emerse in corso d’opera. Dal pluviometro Arpa di Como-Villa Geno risultano registrati 51 giorni di pioggia su 169 di cantiere. Circostanze che hanno determinato inevitabili discontinuità e in diversi casi, incompatibilità con lavorazioni delicate e sensibili alle condizioni atmosferiche quali le perforazioni, i consolidamenti e le movimentazioni in sicurezza lungo il versante”.

Al termine fissato per il 2 giugno sarà quindi disposta una proroga tecnica per il recupero del tempo perso per il maltempo, “quantificato – come ha spiegato Cappelletti – in 27 giorni, a cui si aggiungono, tenuto conto di inevitabili imprevisti operativi, ulteriori 15-20 giorni circa stimati per il completamento delle opere strutturali, oltre alle finiture”.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, si è scelto di mantenere il senso unico in salita così da conservare il capolinea al bivio di Brunate e non spostarlo a Garzola. E stata effettuata una prova di transito sulla strada con il mezzo più piccolo in dotazione ad Asf, ma il passaggio è avvenuto con troppe poche garanzie di sicurezza.