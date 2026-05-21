Argegno, un altro mese di lavori verso la Valle Intelvi: stop al transito dal 25 maggio

Un altro mese di lavori sulla strada provinciale 13, ad Argegno, la principale arteria per chi si muove verso la Valle Intelvi.

Per consentire il completamento dei lavori di potenziamento e ammodernamento dell’acquedotto da parte di Como Acqua, saranno prorogate le limitazioni alla circolazione lungo la provinciale.

Come viene comunicato in una nuova ordinanza di Villa Saporiti, a partire da lunedì 25 maggio e fino a venerdì 19 giugno, nei soli giorni feriali (con esclusione di sabato, domenica e della settimana dal 1° al 5 giugno), sarà disposta un’ultima fase di sospensione totale del transito dalle ore 8.15 alle 15.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle limitazioni già adottate nelle scorse settimane e si rende necessario per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori, che prevedono scavi e l’occupazione della carreggiata.

Al di fuori delle fasce di chiusura totale, la circolazione sarà regolata inizialmente tramite movieri, in particolare negli orari di maggiore afflusso, e successivamente tramite semafori intelligenti dotati di sensori per il rilevamento delle code, per ottimizzare i flussi di traffico e ridurre i disagi per gli automobilisti. Sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Durante gli orari di sospensione del transito, i veicoli saranno indirizzati lungo i percorsi alternativi, sulla strada provinciale 15 “di Erbonne” e sulla 14 “San Fedele – Osteno – Porlezza”. Rimarranno inoltre utilizzabili i collegamenti con la Svizzera attraverso i valichi di Valmara e Oria-Valsolda.

Il traffico verrà monitorato dalla Provincia di Como e, se necessario, potranno essere adottare ulteriori misure correttive per limitare i disagi. In caso di conclusione anticipata delle opere, la strada sarà riaperta al transito.