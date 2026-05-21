Argegno, un altro mese di lavori verso la Valle Intelvi: stop al transito dal 25 maggio

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Silvia Legnani

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Un altro mese di lavori sulla strada provinciale 13, ad Argegno, la principale arteria per chi si muove verso la Valle Intelvi.
Per consentire il completamento dei lavori di potenziamento e ammodernamento dell’acquedotto da parte di Como Acqua, saranno prorogate le limitazioni alla circolazione lungo la provinciale.
Come viene comunicato in una nuova ordinanza di Villa Saporiti, a partire da lunedì 25 maggio e fino a venerdì 19 giugno, nei soli giorni feriali (con esclusione di sabato, domenica e della settimana dal 1° al 5 giugno), sarà disposta un’ultima fase di sospensione totale del transito dalle ore 8.15 alle 15.
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle limitazioni già adottate nelle scorse settimane e si rende necessario per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori, che prevedono scavi e l’occupazione della carreggiata.
Al di fuori delle fasce di chiusura totale, la circolazione sarà regolata inizialmente tramite movieri, in particolare negli orari di maggiore afflusso, e successivamente tramite semafori intelligenti dotati di sensori per il rilevamento delle code, per ottimizzare i flussi di traffico e ridurre i disagi per gli automobilisti. Sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.
Durante gli orari di sospensione del transito, i veicoli saranno indirizzati lungo i percorsi alternativi, sulla strada provinciale 15 “di Erbonne” e sulla 14 “San Fedele – Osteno – Porlezza”. Rimarranno inoltre utilizzabili i collegamenti con la Svizzera attraverso i valichi di Valmara e Oria-Valsolda.
Il traffico verrà monitorato dalla Provincia di Como e, se necessario, potranno essere adottare ulteriori misure correttive per limitare i disagi. In caso di conclusione anticipata delle opere, la strada sarà riaperta al transito.

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