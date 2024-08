Arrestato per rapina impropria un 22enne pakistano, senza fissa dimora, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, diversi alias e risultato irregolare sul territorio. L’intervento è stato di una volante della Polizia di Stato, al supermercato Carrefour vicino allo stadio, dove era stata segnalata una persona che – dopo essere stata fermata dagli addetti alla vigilanza per aver oltrepassato le casse senza pagare della merce – li aveva aggrediti, afferrando per il collo uno di loro e sferrando calci e testate anche al collega intervenuto in supporto.

Non è stato facile per gli agenti della Polizia di Stato riportare alla calma il 22enne pakistano che è stato trasferito immediatamente in Questura e identificato con precisione. La ricerca ha permesso di fare emergere la sua presenza irregolare sul territorio dello stato, diversi alias collezionati nel corso delle varie identificazioni e una serie di precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

La merce per un valore di 24 euro, bottiglie di birra e bevande energetiche, è stata riconsegnata alla proprietà e dopo aver raccolto la denuncia della parte offesa, l’uomo è stato arrestato per il reato di rapina impropria e trattenuto in Questura in attesa del processo per direttissima.