Famiglie in piazza a Como per dire no alla chiusura delle otto scuole decisa dalla giunta cittadina. In centinaia si sono radunati nel pomeriggio in piazza Verdi per un flash mob che ha visto la partecipazione di bambini e genitori, preoccupati per il futuro della città alla luce del piano di razionalizzazione annunciato nelle scorse settimane.