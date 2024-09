Spaccio di droga in Canton Ticino, sono stati arrestati un 49enne cittadino albanese residente in Albania e una 24enne cittadina svizzera domiciliata nel Bellinzonese. L’uomo è sospettato di essere coinvolto in un’importante attività di spaccio di cocaina a clienti locali. La perquisizione dell’appartamento a Bellinzona, dove il 49enne era ospitato dalla 24enne, ha permesso di rinvenire circa 30 grammi di cocaina e 2.520 franchi svizzeri.

Le ipotesi di reato nei confronti dei due arrestati sono infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, infrazione alla legge federale sugli stranieri e riciclaggio di denaro.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Luca Losa.