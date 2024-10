Disperso in una zona impervia durante un’escursione in bicicletta, un 47enne è riuscito ad attirare l’attenzione dei soccorritori, che lo stavano cercando, utilizzando il fischietto di emergenza. L’uomo è stato dunque raggiunto e recuperato, in buone condizioni nella tarda serata di ieri, dopo alcune ore dall’allarme per il mancato rientro a casa dell’uomo. L’ultima posizione nota del 47enne era l’Alpe Prato, in Val di Bares, a quota 1300 metri, in una zona molto impervia nel territorio di Livo.

Attivata la stazione di Dongo del soccorso alpino, XIX Delegazione lariana. Le ricerche sono state impostate con due squadre di terra che hanno perlustrato la valle da entrambi i lati, sotto la pioggia battente. La persona è stata individuata dopo circa tre ore dalle squadre territoriali, grazie anche ai segnali che mandava con il fischietto.

Valutate dall’infermiere del soccorso alpino le buone condizioni di salute del 47enne, l’uomo è stato riaccompagnato a valle, per un paio d’ore.