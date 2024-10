Si era appoggiata ad un cancelletto per una sosta durante una passeggiata sulle rive del lago Maggiore a Brissago, in Canton Ticino. Il cancelletto si è però aperto e una donna – una tedesca di 74 anni – è finita in acqua. Subito le sue condizioni sono apparse molto gravi. Dopo 24 ore di cure intensive per cercare di salvare la vita alla turista, la Polizia Cantonale ha comunicato che la donna non ce l’ha fatta ed è morta nel pomeriggio di oggi.