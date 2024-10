Catasco di Garzeno, una frazione di 120 abitanti, dove le case, tante ormai abbandonate, sono una accanto all’altra, divise soltanto da vicoli stretti che diventano un labirinto per chi non è del posto. Qui i residenti, che si conoscono tutti, ora hanno paura, si guardano le spalle e chiudono a chiave la porta di casa. Tutti si stanno sottoponendo al test del Dna per cercare di arrivare a una svolta nelle indagini, che proseguono ormai da quasi un mese senza esito.