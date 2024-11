I carabinieri di Lomazzo, impegnati nelle attività di contrasto allo spaccio nei boschi, in collaborazione con i colleghi dello squadrone eliportato cacciatori “Puglia”, hanno smantellato un bivacco utilizzato per la vendita della droga a Cadorago, nella zona di via Manfredini.

Sequestrate una dosa di cocaina e alcuni grammi di hashish.