Incidente a Eupilio sulla via provinciale 639, all’angolo con via San Lorenzo. E’ accaduto questa mattina intorno alle 8.20. Un’auto e una moto – per cause ancora da chiarire – si sono scontrate. Nell’impatto il mezzo a due ruote è finito fuori strada. Ferita una donna di 51 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco.