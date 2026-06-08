Salvini a Cantù: “A giorni la norma sugli autovelox”. E sulla moschea promette battaglia

Tempi brevi per la pubblicazione del documento del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che dovrebbe sbloccare l’iter per attivare gli autovelox a Como. Ad annunciarlo direttamente il ministro Matteo Salvini, intervenuto nel fine settimana alla festa della Lega a Cantù

Cantù fa i conti, dopo 12 anni di battaglia tra Comune e associazione Assalam, con l’autorizzazione finale alla moschea di via Milano. Per la Lega, la battaglia non è comunque finita.

Dal palco della festa del Carroccio, circondato dai massimi esponenti della Lega, a partire dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, che ha aperto gli interventi nella serata di sabato, Salvini, oltre a toccare i temi politici di più stretta attualità si è lasciato andare anche a una battuta calcistica. “Non ci sarà il mio Milan in Champions ma sono contento che ci sarà una squadra comasca. Anzi, suggerirei magari alla proprietà lariana di comprare anche il Milan”.