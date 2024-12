Incidente stradale nella serata di ieri intorno alle sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso allo svincolo di uscita di Lomazzo. Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate. Coinvolti quattro uomini di 26, 31, 36 e 40 anni. Due di loro avrebbero riportato lievi ferite e sono stati trasportati in codice verde agli ospedali di Cantù e Busto Arsizio. Sul posto due ambulanze e un’automedica, le squadre dei vigili del fuoco di Lomazzo e Saronno e la polizia stradale.