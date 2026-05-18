Nuovo general manager a Cantù: il ritorno di Simone Giofrè

Simone Giofrè torna a Cantù come general manager del club brianzolo, il club dove ha mosso i primi passi nel mondo del basket. Classe 1977, Giofrè è stato tra l’altro insignito del premio come miglior dirigente della Serie A nel 2019 e nel 2021.

Da responsabile dell’ufficio stampa Giofrè ha curato lo storico libro “70 anni di canestri”, pubblicato per celebrare i sette decenni di vita del club canturino.

Nel 2011 si è trasferito alla Pallacanestro Varese per ricoprire il ruolo di direttore scouting internazionale, diventando poi dall’annata successiva direttore sportivo. Nel 2015 è passato alla Virtus Roma (general manager per due anni), poi si è spostato alla New Basket Brindisi per cinque stagioni, in cui ha sfiorato due volte la conquista della Coppa Italia nelle finali del 2019 e 2020, e ha vinto altrettanti premi come miglior dirigente di LegaBasket nel 2019 e 2021.

L’ultima tappa prima di questo ritorno in Brianza è stato con Treviso Basket nelle stagioni 2023-24 e 2024-2025, entrambe concluse con l’obiettivo salvezza raggiunto.



A Cantù, come allenatore, Giofrè potrebbe portare Francesco “Frank” Vitucci, con cui c’è un consolidato feeling premiato da importanti risultati.

«La chiamata di Cantù, club che da sempre si contraddistingue per i propri valori sportivi ed etici, per la sua storia fatta di vittorie e di campioni, è per me motivo di grande orgoglio – ha detto Simone Giofrè – L’entusiasmo che provo è ciò che cercherò di trasmettere fin da subito in questa nuova avventura professionale. Ringrazio il presidente Roberto Allievi e tutto il cda per la fiducia e la stima nei miei confronti e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della gloriosa storia di Pallacanestro Cantù in una stagione speciale come quella del 90° anniversario».

«Siamo felici che Simone Giofrè abbia sposato la nostra proposta e il progetto sportivo di Pallacanestro Cantù. Confido che la sua esperienza possa fornire al club gli stimoli e le indicazioni necessarie per proseguire con successo il nostro percorso di crescita» ha affermato Roberto Allievi, presidente della società brianzola.