Incidente stradale questa mattina poco dopo le 8 sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso nella galleria Monte Quarcino in direzione nord. Per cause ancora da chiarire, si sono scontrate tre auto con quattro persone a bordo. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio, che hanno messo in sicurezza i veicoli. Sono intervenuti anche i soccorritori del 118 con un’ambulanza, la polizia stradale e i tecnici di Autostrade.