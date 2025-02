Ieri la presentazione dei quattro progetti selezionati nell’ambito del Bando “Emblematici maggiori” di Fondazione Cariplo per la provincia di Como. Progetti ai quali saranno destinati complessivamente 8 milioni di euro, 5 messi a disposizione dalla Fondazione e altri 3 milioni da Regione Lombardia. I progetti finanziati hanno l’obiettivo di proporre nuove soluzioni a criticità individuate sul territorio, attraverso una strategia e un approccio condivisi tra gli attori locali.

“Ci troviamo di fronte a quattro interventi che vanno nel senso di rafforzare le comunità nell’ambito sociale e culturale -spiega Enrico Lironi, membro del CdA di Fondazione Cariplo-, e tutte e quattro hanno le carte in regola per poter partire con immediatezza e dare i frutti alle comunità, quindi alle persone che insistono sui territori e che hanno necessità di crescita. Con questi fondi emblematici siamo certi di far fare un salto di qualità al tenore di vita dei nostri concittadini”.

I nuovi bandi saranno innovativi

Presto Fondazione Cariplo annuncerà i nuovi bandi per l’anno in corso. “Il 12 febbraio -anticipa Lironi- verranno presentati a Milano i nuovi bandi 2025 sono molto interessanti, li abbiamo approvati la scorsa in Consiglio d’amministrazione, passiamo oltretutto da 150 milioni a oltre 210, e sempre sono indirizzati come noto nell’ambito dei servizi alla persona, arte e cultura, ambiente, ricerca e innovazione. Veramente sono anche molto innovative come proposte di bandi”, conclude Enrico Lironi.